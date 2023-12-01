القوات الأوكرانية تسقط 18 طائرة مسيرة روسية فوق المناطق الشرقية والجنوبية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 18 من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على المناطق الشرقية والجنوبية.





وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها اليوم، أنه جرى أيضا تدمير واحد من صاروخي /كروز/ أطلقتهما موسكو دون تحديد موقعه.





ولم ترد تقارير رسمية عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم لكن مسؤولين في كييف أكدوا أنه انطلق من جنوب غربي روسيا وكان يستهدف بشكل أساسي شرق وجنوب أوكرانيا.





ولاتزال المعارك الميدانية متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ إعلان موسكو في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث يتركز القتال العنيف بالقرب من مناطق خاركيف وأفدييفكا شرقا، وعلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو جنوبا.





من الناحية العسكرية، ترى وزارة الدفاع البريطانية أن هناك احتمالات قليلة لحدوث تغييرات كبيرة في خط المواجهة، معتبرة أن روسيا وأوكرانيا لم تحققا تقدما ملموسا في ساحة المعركة.





على المستوى السياسي، لا توجد أية بوادر تشير على قرب انتهاء هذه الأزمة في ظل عدم وجود أي استعدادات لكلا الطرفين للدخول في مفاوضات حقيقية.



