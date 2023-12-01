أمين عام الأمم المتحدة لقادة COP28: حماية مناخنا هى أعظم اختبار لزعماء العالم

(MENAFN
- Youm7) وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى قادة الدول المشاركة في COP28 قائلا إن "حماية مناخنا هي أعظم اختبار للقيادة في العالم."
وكتب على موقع إكس: "أنا أحثكم على القيادة، إن مصير الإنسانية على المحك، أجعل مؤتمر المناخ هذا مهمًا".
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بتبني قرار تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر الأطراف"COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
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