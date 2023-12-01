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أمين عام الأمم المتحدة لقادة COP28: حماية مناخنا هى أعظم اختبار لزعماء العالم

12/1/2023 4:29:12 AM
(MENAFN- Youm7) وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى قادة الدول المشاركة في COP28 قائلا إن "حماية مناخنا هي أعظم اختبار للقيادة في العالم."

وكتب على موقع إكس: "أنا أحثكم على القيادة، إن مصير الإنسانية على المحك، أجعل مؤتمر المناخ هذا مهمًا".

وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بتبني قرار تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر الأطراف"COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.









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