البيت الأبيض يطالب إسرائيل بتقليص مساحة القتال فى جنوب غزة مع انتهاء الهدنة

MENAFN - Youm7) كشف مسئولان أمريكيان أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص منطقة القتال والإعلان عن المناطق التي يمكن أن يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون خلال العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة مع انتهاء فترة الهدنة الإنسانية، لمنع تكرار سقوط آلاف الضحايا المدنيين مثل ما حدث في شمال القطاع.

ووفقا لرويترز، دعا البيت الأبيض إسرائيل لتبني نهج أكثر حذرا يشمل عمليات عسكرية موجهة، اذا ما وسعت هجومها جنوب القطاع.



وأثار القصف الإسرائيلي الوحشي فى شمال غزة انتقادات دولية حادة، وتعرض بايدن لانتقادات في الداخل بسبب دعمه الغير مشروط لإسرائيل.

وأوضح المسؤولان أن واشنطن تتفهم رغبة إسرائيل في القضاء على فصائل المقاومة في جنوب غزة لكنها تعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الحذر في المنطقة المزدحمة بالسكان.

وقال احد المسئولين الذي رفض الكشف عن اسمه ان العديد من المخططين لعملية طوفان الأقصى مختبئين في الجنوب، وأضاف: "بالنظر الى ان مئات الآلاف من المدنيين فروا الى الجنوب بناء على طلب إسرائيل فاننا نعتقد انه لاينبغي لإسرائيل ان تستمر في القصف الا بعد ان يأخذ المسئولين عن التخطيط للعمليات في الاعتبار وجود العديد من المدنيين في المنطقة"

وقال أن التخطيط يجب أن يشمل الدروس المستفادة من العمليات التي أجريت في الشمال لتعزيز حماية المدنيين بما في ذلك أمور مثل تقليص منطقة القتال وتوضيح المناطق التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها".

وقال مسؤول آخر إنه عندما كانت إسرائيل تخطط لهجومها على شمال غزة، نصح المسؤولون الامريكيون نظرائهم الإسرائيليين باستخدام قوة أصغر مما كان مخططا له، وتوخي الحذر فيما يتعلق بالتكتيكات والتحركات وحجم الوحدات وقواعد الاشتباك.

وأوضح المسؤول أنهم "ما زالوا في مرحلة التخطيط للجنوب. ونحن نحثهم على أخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطهم".