الفاتيكان: البابا فرانسيس لا يزال يعانى من التهاب الرئة وصعوبة فى التنفس

MENAFN - Youm7) أكدت الفاتيكان، أن البابافرانسيس لا يزال يعانى من التهاب الرئة مرتبطة بصعوبة في التنفس رغم أنه لم يعد يعانى من الحمى وسيستمر في تناول المضادات الحيوية ، ولكن "حالته مستقرة" ، وذلك بعد أن تم إلغاء مشاركته في مؤتمر الأطراف "كوب 28" المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن البابا دخل إلى مستشفى جيميلي في روما الأربعاء الماضى بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، مما اضطره إلى تعليق رحلته لحضور قمة المناخ في دبي التي تعقد اليوم. وأكد الفاتيكان في بيان أن "حالة البابا مستقرة، ولا يعاني من الحمى، لكن تضخم الرئة المرتبط بمشاكل في الجهاز التنفسي لا يزال مستمر".

وسيواصل البابا الأرجنتيني، الذي سيبلغ 87 عاما في 17 ديسمبر ، تناول المضادات الحيوية، وذلك بعد أن خضع لاجراء أشعة مقطعية في أحد مستشفيات العاصمة الإيطالية والتي أكدت هذه المشاكل الصحية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مرض البابا ، حيث أنه خضع لعملية جراحية معقدة بسبب فتق في البطن ، والتي بسببها دخل المستشفى لمدة 9 أيام ، وفى أبريل من هذا العام ، تم إدخاله أيضا الى المستشفى بسبب اصابته بالتهاب الشعب الهوائية لمدة 3 أيام ، والذى كان لابد من علاجه بالمضادات الحيوية، الأمر الذى أثار القلق على صحة البابا.







