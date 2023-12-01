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علي فرج يتأهل لمواجهة مصطفى عسل فى نصف نهائي هونج كونج للاسكواش

12/1/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ، لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.



وفاز علي فرج في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 12-10, 11-7.



ويلتقي علي فرج في الدور نصف النهائي مع مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، وكان الأخير قد تأهل لنصف النهائي، بعد الفوز في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن، والذي انسحب من اللقاء للإصابة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 16 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 4-0 retired.



ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربي، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.



يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.












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