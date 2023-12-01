علي فرج يتأهل لمواجهة مصطفى عسل فى نصف نهائي هونج كونج للاسكواش

(MENAFN
- Youm7) تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ، لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.
وفاز علي فرج في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 12-10, 11-7.
ويلتقي علي فرج في الدور نصف النهائي مع مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، وكان الأخير قد تأهل لنصف النهائي، بعد الفوز في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن، والذي انسحب من اللقاء للإصابة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 16 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 4-0 retired.
ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربي، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.
يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.
MENAFN01122023000132011024ID1107520790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.