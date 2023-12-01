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موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

12/1/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته لمواجهة سوار الغينى في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

وفاز الزمالك
على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. استطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.
وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.
موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام سوار الغينى فى السابعة مساء الأحد باستاد السلام فى الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
جدول مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024
الجولة الثانية: الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر 2023.
الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 10 ديسمبر 2023.
الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.
الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024
الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024
القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.








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