حمادة علوى: بلدية المحلة هدفه التواجد فى المراكز المتقدمة بالدورى

(MENAFN
- Youm7) أكد حمادة علوى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحل ، إن هدف الفريق فى الموسم الحالي هو المنافسة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب دورى NILE.
وأضاف مدير الكرة ببلدية المحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم
السابع"، إن الفريق يمتلك جهازا فنيا محترما، بقيادة أحمد رؤوف، ولاعبين على أعلى مستوى يقدمون أفضل ما عندهم للحصول على مركز جيد فى ترتيب الدورى.
وأوضح علوى أن بلدية المحلة يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الداخلي فى المباراة المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى (دورى nile).
ويحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.
أما الداخلية بقيادة هيثم شعبان فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 3 واستقبلت شباكه 11.
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