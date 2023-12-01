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حمادة علوى: بلدية المحلة هدفه التواجد فى المراكز المتقدمة بالدورى

12/1/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) أكد حمادة علوى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحل ، إن هدف الفريق فى الموسم الحالي هو المنافسة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب دورى NILE.

وأضاف مدير الكرة ببلدية المحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم
السابع"، إن الفريق يمتلك جهازا فنيا محترما، بقيادة أحمد رؤوف، ولاعبين على أعلى مستوى يقدمون أفضل ما عندهم للحصول على مركز جيد فى ترتيب الدورى.

وأوضح علوى أن بلدية المحلة يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الداخلي فى المباراة المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى (دورى nile).

ويحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية بقيادة هيثم شعبان فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 3 واستقبلت شباكه 11.








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