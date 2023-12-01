سلة الأهلي رجال يواجه سكر قوص فى كأس مصر

MENAFN - Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهل أولي مبارياته فى بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



وتنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.

وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.