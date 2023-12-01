سلة الأهلي رجال يواجه سكر قوص فى كأس مصر

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- Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهل أولي مبارياته فى بطولة كأس مصر عندما يلتقي اليوم مع نظيره فريق سكر قوص في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.
وتنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة نادي قنا ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة.
وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.
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