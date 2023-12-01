شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 12 (كونا) -- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم أطفال ونساء اليوم الجمعة في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة (عصقولة) وحي (الشجاعية) في مدينة غزة مضيفة أن نحو 20 جريحا وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.
وأشارت إلى أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة استهدفت منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لمنزل آخر غرب رفح.
وأفادت بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع لافتة إلى أنه أُعلن كذلك استشهاد مصور صحفي يدعى عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.
وقالت إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة كما قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبواسكندر شمال غرب مدينة غزة كما قصفت منزلا في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفلين.
كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع فيما قصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.
وكذلك استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.
وقبيل انتهاء الهدنة أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الدفعة السابعة من الاسرى القاصرين والاسيرات ضمن صفقة التبادل التي كانت احد بنود اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه بين (حماس) وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال نادي الاسير الفلسطيني ان عدد المفرج عنهم في الدفعة السابعة 30 معتقلا بينهم ثماني اسيرات من الاراضي المحتلة عام 1948 و22 قاصرا ثلاثة من مدينة (القدس) المحتلة.
واضاف النادي في بيان ان عدد الذين تحرروا خلال الدفعات السبع التي بدأت في 24 من الشهر الماضي 240 اسيرة وطفلا موضحا انه خلال ايام الهدنة سجلت اكثر من 260 حالة اعتقال في الضفة الغربية.
وبحسب البيان فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من اكتوبر بلغت 3390 حالة اعتقال. (النهاية)
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