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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

12/1/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 12 (كونا) -- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم أطفال ونساء اليوم الجمعة في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة (عصقولة) وحي (الشجاعية) في مدينة غزة مضيفة أن نحو 20 جريحا وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.
وأشارت إلى أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة استهدفت منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لمنزل آخر غرب رفح.
وأفادت بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع لافتة إلى أنه أُعلن كذلك استشهاد مصور صحفي يدعى عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.
وقالت إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة كما قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبواسكندر شمال غرب مدينة غزة كما قصفت منزلا في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفلين.
كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع فيما قصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.
وكذلك استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.
وقبيل انتهاء الهدنة أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الدفعة السابعة من الاسرى القاصرين والاسيرات ضمن صفقة التبادل التي كانت احد بنود اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه بين (حماس) وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال نادي الاسير الفلسطيني ان عدد المفرج عنهم في الدفعة السابعة 30 معتقلا بينهم ثماني اسيرات من الاراضي المحتلة عام 1948 و22 قاصرا ثلاثة من مدينة (القدس) المحتلة.
واضاف النادي في بيان ان عدد الذين تحرروا خلال الدفعات السبع التي بدأت في 24 من الشهر الماضي 240 اسيرة وطفلا موضحا انه خلال ايام الهدنة سجلت اكثر من 260 حالة اعتقال في الضفة الغربية.
وبحسب البيان فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من اكتوبر بلغت 3390 حالة اعتقال. (النهاية)

واب / ن ق / ط م ا



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