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سفارات مصر تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

12/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 12 (كونا) -- بدأت سفارات مصر في الخارج صباح اليوم الجمعة استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة وتستمر عملية التصويت بها ثلاثة ايام.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون موجودا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.
ويخوض السباق كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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