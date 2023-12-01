سفارات مصر تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 12 (كونا) -- بدأت سفارات مصر في الخارج صباح اليوم الجمعة استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة وتستمر عملية التصويت بها ثلاثة ايام.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون موجودا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.
ويخوض السباق كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024. (النهاية)
ع ف ف / ط م ا
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