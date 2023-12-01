واشنطن تعاقب كيانا وأشخاصا لدعمهم البرامج الباليستية لكوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ادراج كيان بالإضافة إلى مجموعة اشخاص على قائمة العقوبات لدعمهم برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للصواريخ الباليستية.
وقال بلينكن في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان بلاده قامت بإدراج "ثمانية اشخاص يحملون الجنسية الكورية الشمالية ويقيمون في روسيا والصين وايران واماكن اخرى اضافة الى كيان واحد من كوريا الشمالية" ردا على اطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري في 21 نوفمبر الماضي.
واضاف بلينكن ان "هذا الاطلاق غير القانوني الذي استخدمت فيه تكنولوجيا الصواريخ الباليستية شكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة وقوض بشكل مباشر الامن الاقليمي والعالمي".
وأوضح ان هذه العقوبات الامريكية جاءت بالتنسيق ولاول مرة مع عقوبات مماثلة اتخذتها كل من استراليا واليابان وكوريا الجنوبية على كوريا الشمالية.
وقال ان تلك العقوبات تستهدف مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها بيونغ يانغ بما في ذلك "المشتريات غير المشروعة وتحقيق الإيرادات منها والنشاط السيبراني الخبيث وانتشار الأسلحة".
وأكد ان "الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الجهات الفاعلة التي تدعم الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لحرمانها من الأموال اللازمة لتطوير برامجها الصاروخية وأسلحة الدمار الشامل المزعزعة للاستقرار".
واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الاسبوع الماضي والذي قالت بيونغ يانغ إنه التقط صورا لمواقع عسكرية مهمة أمريكية وكورية جنوبية. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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