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واشنطن تعاقب كيانا وأشخاصا لدعمهم البرامج الباليستية لكوريا الشمالية

12/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 12 (كونا) -- اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ادراج كيان بالإضافة إلى مجموعة اشخاص على قائمة العقوبات لدعمهم برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للصواريخ الباليستية.
وقال بلينكن في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان بلاده قامت بإدراج "ثمانية اشخاص يحملون الجنسية الكورية الشمالية ويقيمون في روسيا والصين وايران واماكن اخرى اضافة الى كيان واحد من كوريا الشمالية" ردا على اطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري في 21 نوفمبر الماضي.
واضاف بلينكن ان "هذا الاطلاق غير القانوني الذي استخدمت فيه تكنولوجيا الصواريخ الباليستية شكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة وقوض بشكل مباشر الامن الاقليمي والعالمي".
وأوضح ان هذه العقوبات الامريكية جاءت بالتنسيق ولاول مرة مع عقوبات مماثلة اتخذتها كل من استراليا واليابان وكوريا الجنوبية على كوريا الشمالية.
وقال ان تلك العقوبات تستهدف مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها بيونغ يانغ بما في ذلك "المشتريات غير المشروعة وتحقيق الإيرادات منها والنشاط السيبراني الخبيث وانتشار الأسلحة".
وأكد ان "الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الجهات الفاعلة التي تدعم الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لحرمانها من الأموال اللازمة لتطوير برامجها الصاروخية وأسلحة الدمار الشامل المزعزعة للاستقرار".
واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الاسبوع الماضي والذي قالت بيونغ يانغ إنه التقط صورا لمواقع عسكرية مهمة أمريكية وكورية جنوبية. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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