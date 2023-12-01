ديوانية شعراء النبط تجسد قيمة التراث الثقافي الأصيل للكويت على مر الأجيال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري (تحقيق مصور)
الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تجسد ديوانية شعراء النبط في الكويت (بيت الكلمة ومنارة الشعر والشعراء) التي أسست عام 1977 قيمة التراث الثقافي الأصيل للبلاد على امتداد الأجيال بماضيها وحاضرها إذ صمم مبنى الديوانية الذي يقع بمنطقة (صبحان) على شكل خيمة ترمز إلى تراث وأصالة الكويت في الماضي.
وتهدف رسالة ديوانية شعراء النبط إلى ترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي وتجسيد مشاعر الانتماء الوطني وروح الأسرة الواحدة إضافة إلى حفظ الذاكرة الوطنية بلغة الشعر الأصيل.(النهاية)
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