-->

Saturday, 02 December 2023 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديوانية شعراء النبط تجسد قيمة التراث الثقافي الأصيل للكويت على مر الأجيال

12/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري (تحقيق مصور)
الكويت - 1 - 12 (كونا) -- تجسد ديوانية شعراء النبط في الكويت (بيت الكلمة ومنارة الشعر والشعراء) التي أسست عام 1977 قيمة التراث الثقافي الأصيل للبلاد على امتداد الأجيال بماضيها وحاضرها إذ صمم مبنى الديوانية الذي يقع بمنطقة (صبحان) على شكل خيمة ترمز إلى تراث وأصالة الكويت في الماضي.
وتهدف رسالة ديوانية شعراء النبط إلى ترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي وتجسيد مشاعر الانتماء الوطني وروح الأسرة الواحدة إضافة إلى حفظ الذاكرة الوطنية بلغة الشعر الأصيل.(النهاية)

ح م د / أ م ح




MENAFN01122023000071011013ID1107520780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث