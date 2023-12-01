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سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

12/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.(النهاية)

ط أ ب




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