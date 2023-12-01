سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
التاريخ
12/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.(النهاية)
ط أ ب
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