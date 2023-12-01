سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 39ر2 دولار ليبلغ 32ر87 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 39ر2 دولار ليبلغ 32ر87 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 93ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنتا لتبلغ 83ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90ر1 دولار لتبلغ 96ر75 دولار.(النهاية)
خ م / ط أ ب
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