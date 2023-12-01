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استشهاد مسعفين وعدد من الفلسطينيين في غزة

12/1/2023 4:28:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مسعفان وعدد من المواطنين في استهداف سيارة إسعاف في منطقة قرب مستشفى الشفاء أثناء عملية انتشال جرحى في منطقة قصفتها طائرات الاحتلال بمدينة غزة.
وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 3 شهداء والعديد من الإصابات في منزل لعائلة الحمارنة وسط سوق النصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 12:16:12

MENAFN01122023000117011021ID1107520775

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