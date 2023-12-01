استشهاد مسعفين وعدد من الفلسطينيين في غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مسعفان وعدد من المواطنين في استهداف سيارة إسعاف في منطقة قرب مستشفى الشفاء أثناء عملية انتشال جرحى في منطقة قصفتها طائرات الاحتلال بمدينة غزة.
وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 3 شهداء والعديد من الإصابات في منزل لعائلة الحمارنة وسط سوق النصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 12:16:12
MENAFN01122023000117011021ID1107520775
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