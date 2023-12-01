استشهاد مسعفين وعدد من الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مسعفان وعدد من المواطنين في استهداف سيارة إسعاف في منطقة قرب مستشفى الشفاء أثناء عملية انتشال جرحى في منطقة قصفتها طائرات الاحتلال بمدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 3 شهداء والعديد من الإصابات في منزل لعائلة الحمارنة وسط سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

01/12/2023 12:16:12

