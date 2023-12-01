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بدء تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة 2024

12/1/2023 4:28:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- بدأ المصريون المقيمون بالخارج صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وطبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتوجه المصريون المقيمون، في 21 دولة إلى مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، هي 1 و2 و3 كانون الأول طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في تلك الدول.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين، فان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 من الشهر الجاري .
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
01/12/2023 12:12:43

MENAFN01122023000117011021ID1107520774

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