بدء تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- بدأ المصريون المقيمون بالخارج صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وطبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتوجه المصريون المقيمون، في 21 دولة إلى مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، هي 1 و2 و3 كانون الأول طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في تلك الدول.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين، فان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 من الشهر الجاري .
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
01/12/2023 12:12:43
MENAFN01122023000117011021ID1107520774
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