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سعر النحاس يقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعا

12/1/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- قفز سعر النحاس إلى أعلى مستوياته في 11 أسبوعا في ظل مخاوف الإغلاق الوشيك لمنجم كبير في بنما، إضافة إلى توقعات زيادة عجز إمدادات الخام خلال عام 2024 .
يأتي هذا الاضطراب بالتزامن من توقعات مؤسسة "بلومبرغ إن إي أف" باتساع الفجوة بين العرض والطلب على خام النحاس خلال العام المقبل .
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك منطقتين منتجتين رئيسيتين -هما تشيلي وبيرو- تواجهان عراقيل في زيادة الإنتاج، بينما يتزايد الطلب في الصين. كما رجحت استمرار ارتفاع أسعار النحاس.
وصعد سعر النحاس بنسبة 4.4 بالمئة في تشرين الثاني، في أول زيادة شهرية له منذ تموز الماضي.
وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر النحاس بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى 8507 دولارات للطن، كما زادت أسعار معظم المعادن، مع صعود الألومنيوم والزنك بنسبة 0.2 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ ي أ/م ق/أس
01/12/2023 11:59:17

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