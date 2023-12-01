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قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة

12/1/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة الأول من كانون الأول (بترا)- أعربت قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أوضحت أن قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة.
وشددت الخارجية القطرية، على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
وجددت الخارجية القطرية، إدانة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
01/12/2023 11:58:27

MENAFN01122023000117011021ID1107520772

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