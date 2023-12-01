إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع

إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع
التاريخ
12/1/2023 4:28:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع.
وأضاف في بيان صحفي، أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي تم إرسالها منذ بداية الهدنة في 24 تشرين الثاني الماضي إلى 310 شاحنات .
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قال، إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة، مشيراً إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
01/12/2023 11:51:07
MENAFN01122023000117011021ID1107520771
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