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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على غزة

12/1/2023 4:28:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.
وأشارت في بيان صحفي إلى أنه جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي وجثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم واثنين من المحتجزين الإسرائيليين.
وأكدت، أن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 11:48:19

MENAFN01122023000117011021ID1107520770

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