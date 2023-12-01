حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.
وأشارت في بيان صحفي إلى أنه جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي وجثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم واثنين من المحتجزين الإسرائيليين.
وأكدت، أن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 11:48:19
MENAFN01122023000117011021ID1107520770
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