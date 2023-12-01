32 شهيدا إثر تجدد غارات الاحتلال على غزة

32 شهيدا إثر تجدد غارات الاحتلال على غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة، باستشهاد 32 على الأقل، وسقوط عشرات المصابين إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة اليوم الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الشهداء والمصابين، هم من الأطفال والنساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/12/2023 11:39:01
MENAFN01122023000117011021ID1107520769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.