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32 شهيدا إثر تجدد غارات الاحتلال على غزة

12/1/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة، باستشهاد 32 على الأقل، وسقوط عشرات المصابين إثر تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة اليوم الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الشهداء والمصابين، هم من الأطفال والنساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/12/2023 11:39:01

MENAFN01122023000117011021ID1107520769

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