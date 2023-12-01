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الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ

12/1/2023 4:28:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- ذكرت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت مناشير طلبت فيها من سكان شرقي خانيونس التوجه فورا إلى الملاجئ في رفح، ووصفت مدينة خانيونس بأنها ساحة قتال خطيرة.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 11:02:07

MENAFN01122023000117011021ID1107520768

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