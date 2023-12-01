الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ

الاحتلال يلقي مناشير يطلب فيها من سكان خانيونس التوجه للملاجئ
التاريخ
12/1/2023 4:28:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- ذكرت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت مناشير طلبت فيها من سكان شرقي خانيونس التوجه فورا إلى الملاجئ في رفح، ووصفت مدينة خانيونس بأنها ساحة قتال خطيرة.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 11:02:07
MENAFN01122023000117011021ID1107520768
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