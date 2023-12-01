خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال شرق غزة

خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال شرق غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد صباح اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 10:53:27
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