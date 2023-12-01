خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال شرق غزة

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد صباح اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة. --(بترا) ا ش/م ق/أس 01/12/2023 10:53:27

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