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ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال ساعتين إلى 14 شهيدا

12/1/2023 4:28:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كان الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:35:45

MENAFN01122023000117011021ID1107520766

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