ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال ساعتين إلى 14 شهيدا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال ساعتين إلى 14 شهيدا
التاريخ
12/1/2023 4:28:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كان الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:35:45
MENAFN01122023000117011021ID1107520766
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