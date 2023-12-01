ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 71 شهيدا
التاريخ
12/1/2023 4:28:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 71 صحفياً، بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:26:28
MENAFN01122023000117011021ID1107520765
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