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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 71 شهيدا

12/1/2023 4:28:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 71 صحفياً، بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:26:28

MENAFN01122023000117011021ID1107520765

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