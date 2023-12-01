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صحة غزة: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في القطاع

12/1/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية.
وأضاف الدكتور القدرة في تصريح صحفي، صباح اليوم الجمعة، أنه استشهد جراء العدوان الإسرائيلي اليوم، العديد من المواطنين وأصيب الكثيرون من الجرحى.
وأضاف القدرة، أن الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية، لافتاً إلى الحاجة لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود لكل مستشفيات قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 10:25:54

MENAFN01122023000117011021ID1107520764

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