صحة غزة: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في القطاع
التاريخ
12/1/2023 4:28:43 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية.
وأضاف الدكتور القدرة في تصريح صحفي، صباح اليوم الجمعة، أنه استشهد جراء العدوان الإسرائيلي اليوم، العديد من المواطنين وأصيب الكثيرون من الجرحى.
وأضاف القدرة، أن الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية، لافتاً إلى الحاجة لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود لكل مستشفيات قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 10:25:54
MENAFN01122023000117011021ID1107520764
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