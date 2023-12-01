استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف شقة جنوب قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف شقة جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:42 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:05:54
MENAFN01122023000117011021ID1107520763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.