استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف شقة جنوب قطاع غزة

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة. --(بترا) أش/م ق/أس 01/12/2023 10:05:54

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