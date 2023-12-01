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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف شقة جنوب قطاع غزة

12/1/2023 4:28:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش/م ق/أس
01/12/2023 10:05:54

MENAFN01122023000117011021ID1107520763

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