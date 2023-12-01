ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 111 شهيدا

ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 111 شهيدا
التاريخ
12/1/2023 4:28:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة غوث وكالة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عن استشهاد أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على غزة.
وأشارت الأونروا في تصريح صحفي، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء من موظفيها إلى 111 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:52:25
MENAFN01122023000117011021ID1107520762
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