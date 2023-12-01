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ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 111 شهيدا

12/1/2023 4:28:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت وكالة غوث وكالة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عن استشهاد أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على غزة.
وأشارت الأونروا في تصريح صحفي، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء من موظفيها إلى 111 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:52:25

MENAFN01122023000117011021ID1107520762

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