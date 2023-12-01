استشهاد مصور صحفي وسط قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مصور صحفي جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية، استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في قصف إسرائيلي وسط القطاع.
كما استشهد ستة مواطنين في قصف منزل وسط مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح في وقت سابق إلى أربعة شهداء من بينهم طفلة.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:39:44
MENAFN01122023000117011021ID1107520761
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