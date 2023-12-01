استشهاد مصور صحفي وسط قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مصور صحفي جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في قصف إسرائيلي وسط القطاع.

كما استشهد ستة مواطنين في قصف منزل وسط مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح في وقت سابق إلى أربعة شهداء من بينهم طفلة.

--(بترا)

أش/أس

01/12/2023 09:39:44