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الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يقصف منازل المواطنين في أكثر من منطقة بقطاع غزة

12/1/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في مواصلة حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف المكتب في بيان صحفي صباح اليوم، أن قوات الاحتلال تقصف منازل ومناطق آمنة في أكثر من منطقة في القطاع.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف المكتب أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:27:36

MENAFN01122023000117011021ID1107520760

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