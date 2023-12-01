الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يقصف منازل المواطنين في أكثر من منطقة بقطاع غزة

الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يقصف منازل المواطنين في أكثر من منطقة بقطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:39 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في مواصلة حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف المكتب في بيان صحفي صباح اليوم، أن قوات الاحتلال تقصف منازل ومناطق آمنة في أكثر من منطقة في القطاع.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف المكتب أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:27:36
MENAFN01122023000117011021ID1107520760
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