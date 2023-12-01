النفط يواصل خسائره بفعل تخفيضات دون التوقعات لإنتاج أوبك+

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط على مدار الربع الأول من العام المقبل لكن دون توقعات المحللين.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل، إذ كان الخام قد سجل خسائر شهرية بأكثر من 5 بالمئة عن تشرين الثاني.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة عند 75.79 دولار للبرميل.
وكانت السعودية وروسيا وبعض أعضاء أوبك+ -المسؤولون عن ضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي- اتفقوا أمس الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/12/2023 09:11:11
MENAFN01122023000117011021ID1107520759
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