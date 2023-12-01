النفط يواصل خسائره بفعل تخفيضات دون التوقعات لإنتاج أوبك+

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط على مدار الربع الأول من العام المقبل لكن دون توقعات المحللين.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل، إذ كان الخام قد سجل خسائر شهرية بأكثر من 5 بالمئة عن تشرين الثاني.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة عند 75.79 دولار للبرميل.

وكانت السعودية وروسيا وبعض أعضاء أوبك+ -المسؤولون عن ضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي- اتفقوا أمس الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

01/12/2023 09:11:11