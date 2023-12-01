أربعة شهداء وسط وجنوب غزة

أربعة شهداء وسط وجنوب غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
كما استشهد مواطن وأصيب العديد من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:03:19
MENAFN01122023000117011021ID1107520758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.