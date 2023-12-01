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أربعة شهداء وسط وجنوب غزة

12/1/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
كما استشهد مواطن وأصيب العديد من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 09:03:19

MENAFN01122023000117011021ID1107520758

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