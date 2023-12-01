عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أصيب العديد من المواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ تجمعا للمواطنين في منطقة الشبماء شمال قطاع غزة، مما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجراح.

--(بترا)

أش/أس

01/12/2023 08:57:15