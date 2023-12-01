عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 4:28:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أصيب العديد من المواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ تجمعا للمواطنين في منطقة الشبماء شمال قطاع غزة، مما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجراح.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 08:57:15
MENAFN01122023000117011021ID1107520757
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