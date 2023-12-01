الإكوادور تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- تتولى الإكوادور اعتبارا من اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول خلفا للصين.
وسيعقد ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خوسيه دي لا غاسكا، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
01/12/2023 08:54:14
MENAFN01122023000117011021ID1107520756
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