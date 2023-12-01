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الإكوادور تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول

12/1/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- تتولى الإكوادور اعتبارا من اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الأول خلفا للصين.
وسيعقد ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خوسيه دي لا غاسكا، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
01/12/2023 08:54:14

MENAFN01122023000117011021ID1107520756

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