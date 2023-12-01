انتهاء الهدنة والاحتلال الإسرائيلي يستأنف عدوانه على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة العديد من المناطق في قطاع غزة وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوغا، بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طائرات الاحتلال تُحلق في أجواء غزة وآلياته تُطلق نيرانها شمال غرب قطاع غزة وذلك في ظل عدم تجديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدد من الصواريخ شرق بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصفت بالقذائف المدفعية محيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة بغزة، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي جحر الديك جنوبي غزة.

--(بترا)

أ ش/أس

01/12/2023 08:42:52