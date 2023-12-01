انتهاء الهدنة والاحتلال الإسرائيلي يستأنف عدوانه على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة العديد من المناطق في قطاع غزة وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوغا، بحسب وزارة الداخلية في غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن طائرات الاحتلال تُحلق في أجواء غزة وآلياته تُطلق نيرانها شمال غرب قطاع غزة وذلك في ظل عدم تجديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدد من الصواريخ شرق بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصفت بالقذائف المدفعية محيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة بغزة، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي جحر الديك جنوبي غزة.
--(بترا)
أ ش/أس
01/12/2023 08:42:52
MENAFN01122023000117011021ID1107520755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.