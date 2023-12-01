الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 352 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 352 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وذكر المكتب، أن المبلغ المدفوع يشكل قرابة 29 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداءً عاجلاً لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
إلى ذلك، أفاد المكتب أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80 بالمئة من السكان، نازحون لكنه أضاف أن الحصول على إحصاء دقيق يمثل تحدياً بسبب الصعوبات في تتبع النازحين الذين يقيمون مع عائلات مضيفة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
01/12/2023 07:53:31
MENAFN01122023000117011021ID1107520754
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