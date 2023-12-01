الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 352 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 352 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وذكر المكتب، أن المبلغ المدفوع يشكل قرابة 29 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداءً عاجلاً لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، أفاد المكتب أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80 بالمئة من السكان، نازحون لكنه أضاف أن الحصول على إحصاء دقيق يمثل تحدياً بسبب الصعوبات في تتبع النازحين الذين يقيمون مع عائلات مضيفة.

--(بترا)

م د/م ق/أس

01/12/2023 07:53:31