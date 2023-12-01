تقرير أممي: البحرية الإسرائيلية قصفت شاطئ غزة على الرغم من الهدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- ذكر تقرير أممي صدر اليوم الجمعة، أن بلاغات أفادت عن وقوع حوادث إطلاق نار في مدينة غزة، منها قصف البحرية الإسرائيلية لشاطئ غزة في الجنوب على الرغم من الهدنة المؤقتة.

وبحسب التقرير، فإنه وفي حين أن الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 تشرين الثاني قد صمدت إلى حد كبير، لكن تم الإبلاغ عن حوادث متفرقة، منها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار الأربعاء الماضي باتجاه فلسطينيين في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد اثنين منهم.

إلى ذلك، نقل التقرير عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، انه حصيلة الضحايا في غزة منذ بدء العدوان بلغ أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم حوالي 6150 طفلا و 4000 امرأة.

وتشمل حصيلة الضحايا ما لا يقل عن 198 طبيبا فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في غزة؛ و112 من موظفي الأمم المتحدة؛ و70 صحفيا وإعلاميا، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وما لا يقل عن 15 من أفراد الدفاع المدني، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.

--(بترا)

م د/م ق/أس

01/12/2023 07:51:17