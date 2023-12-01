تقرير أممي: البحرية الإسرائيلية قصفت شاطئ غزة على الرغم من الهدنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- ذكر تقرير أممي صدر اليوم الجمعة، أن بلاغات أفادت عن وقوع حوادث إطلاق نار في مدينة غزة، منها قصف البحرية الإسرائيلية لشاطئ غزة في الجنوب على الرغم من الهدنة المؤقتة.
وبحسب التقرير، فإنه وفي حين أن الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 تشرين الثاني قد صمدت إلى حد كبير، لكن تم الإبلاغ عن حوادث متفرقة، منها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار الأربعاء الماضي باتجاه فلسطينيين في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد اثنين منهم.
إلى ذلك، نقل التقرير عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، انه حصيلة الضحايا في غزة منذ بدء العدوان بلغ أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم حوالي 6150 طفلا و 4000 امرأة.
وتشمل حصيلة الضحايا ما لا يقل عن 198 طبيبا فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في غزة؛ و112 من موظفي الأمم المتحدة؛ و70 صحفيا وإعلاميا، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وما لا يقل عن 15 من أفراد الدفاع المدني، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.
--(بترا)
م د/م ق/أس
01/12/2023 07:51:17
MENAFN01122023000117011021ID1107520753
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