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أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الاثنين

12/1/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع استمرار الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وترتفع درجات الحرارة الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9 وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 20 - 11، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 14، وفي البحر الميت 26 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/م ق/أس
01/12/2023 07:39:52

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