قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا
التاريخ
12/1/2023 4:28:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، ضمن الدفعة السابعة للتبادل.
ووفق ما أعلنته مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن قائمة الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، تضمنت 23 قاصرًا و7 نساء.
وكانت حركة حماس أفرجت عن دفعة إضافية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قوامها 10 أطلقوا بموجب الاتفاق، حيث تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة.
--(بترا)
م ق/ح ا
01/12/2023 02:41:41
MENAFN01122023000117011021ID1107520751
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