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قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا

12/1/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، ضمن الدفعة السابعة للتبادل.
ووفق ما أعلنته مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن قائمة الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، تضمنت 23 قاصرًا و7 نساء.
وكانت حركة حماس أفرجت عن دفعة إضافية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قوامها 10 أطلقوا بموجب الاتفاق، حيث تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة.
--(بترا)
م ق/ح ا
01/12/2023 02:41:41

MENAFN01122023000117011021ID1107520751

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