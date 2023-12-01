ارتفاع مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، اكثر من 500 نقطة فيما تراجع سعر النفط الخام نحو دولارين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، 520 نقطة ليغلق على 34950 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 32 نقطة ليصل إلى 14226 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع 17 نقطة ليصل الى 4567 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1809 نقطة بعد ارتفاعه 5 نقاط.

الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل الى 75 دولارا للبرميل الواحد

--(بترا)

م د/ع ط

01/12/2023 00:45:42

