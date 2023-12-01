ارتفاع مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، اكثر من 500 نقطة فيما تراجع سعر النفط الخام نحو دولارين.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، 520 نقطة ليغلق على 34950 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 32 نقطة ليصل إلى 14226 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 17 نقطة ليصل الى 4567 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1809 نقطة بعد ارتفاعه 5 نقاط.
الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل الى 75 دولارا للبرميل الواحد
--(بترا)
م د/ع ط
01/12/2023 00:45:42
MENAFN01122023000117011021ID1107520750
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