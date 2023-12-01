صداقة وعشرة عمر حتى الموت بين طارق عبد العزيز والصاوى وصالح

MENAFN - Youm7) علاقة صداقة وطيدة كانت تجمع الفنان طارق عبد العزيز بصديقيه خالد صالح وخالد الصاوى، كانوا أصحاب دفعة و احدة وبينهما عشرة وأصحاب العمر كبروا سويا ودخلوا مجال الفن معا، حتى جاءت وفاة النجم الراحل خالد صالح وكانت صدمة لهم وظلوا يتذكرونه بكل خير، ثم تلقى خالد الصاوى صدمة صديقة طارق عبد العزيز ليلحق بصديقه خالد صالح، وظهر خالد الصاوى في عزاء طارق منهارا ولم يستطيع تمالك نفسة من البكاء وظل يحضن نجل الراحل طارق، وظل أحمد خالد صالح بجوار معتصم طارق عبد العزيز فى العزاء ويستقبل المعزين ولم يتركه للحظة استكمالا لصداقة والدهما.

ووقت نعيه كتب خالد الصاوى:" صديق العمر واخويا ربنا يرحمك طارق حبيبي أمانة عليك سلملي على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس ليكم".

ومن ذكريات طارق عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام، نشر صور لأيام شبابهما مع خالد صالح وخالد الصاوى، وفى عيد ميلاد الصاوى، كتب قائلا:" كل سنة وانت طيب وسند لحبايبك وصحابك يا مجموعة الفنانون".





ورحل الفنان طارق عبد العزيز، الأحد الماضى عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور

القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال

الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



