صداقة وعشرة عمر حتى الموت بين طارق عبد العزيز والصاوى وصالح

(MENAFN
- Youm7) علاقة صداقة وطيدة كانت تجمع الفنان طارق عبد العزيز بصديقيه خالد صالح وخالد الصاوى، كانوا أصحاب دفعة و احدة وبينهما عشرة وأصحاب العمر كبروا سويا ودخلوا مجال الفن معا، حتى جاءت وفاة النجم الراحل خالد صالح وكانت صدمة لهم وظلوا يتذكرونه بكل خير، ثم تلقى خالد الصاوى صدمة صديقة طارق عبد العزيز ليلحق بصديقه خالد صالح، وظهر خالد الصاوى في عزاء طارق منهارا ولم يستطيع تمالك نفسة من البكاء وظل يحضن نجل الراحل طارق، وظل أحمد خالد صالح بجوار معتصم طارق عبد العزيز فى العزاء ويستقبل المعزين ولم يتركه للحظة استكمالا لصداقة والدهما.
ووقت نعيه كتب خالد الصاوى:" صديق العمر واخويا ربنا يرحمك طارق حبيبي أمانة عليك سلملي على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس ليكم".
ومن ذكريات طارق عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام، نشر صور لأيام شبابهما مع خالد صالح وخالد الصاوى، وفى عيد ميلاد الصاوى، كتب قائلا:" كل سنة وانت طيب وسند لحبايبك وصحابك يا مجموعة الفنانون".
ورحل الفنان طارق عبد العزيز، الأحد الماضى عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.
طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.
كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور
القبطي في "فيلم ثقافي".
وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال
الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
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