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سيباستيان ستان يلعب دور دونالد ترامب فى شبابه بفيلم جديد

12/1/2023 4:27:56 AM
(MENAFN- Youm7) سيلعب الممثل العالمى سيباستيان ستان دورالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شبابه، في فيلم جديد سيطرح تحت اسم The Apprentice، وفقًا لتقرير Deadline Hollywood، سيلعب ستان دور البطولة إلى جانب نجم Succession الممثل العالمى جيريمي سترونج وماريا باكالوفا في الفيلم.

سيلعب سترونج دور المحامي سيئ السمعة روي كوهن بينما تلعب باكالوفا نسخة شابة من زوجة ترامب الأولى، إيفانا.




سيباستيان ستان ودونالد ترامب

فيلم The Apprentice
من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الأسبوع وفقًا لموقع Deadline Hollywood، يقوده المخرج الإيراني الحائز على جائزة كان، علي عباسي، والمعروف بفيلمه Holy Spider.

يقال إن The Apprentice سيكون "استكشافًا للقوة والطموح في عالم يسوده الفساد والخداع"،
قصة ترسم أصول سلالة أمريكية، ومليء بشخصيات مختلفة ومعروفة وكبيرة، ويكشف عن التكلفة الأخلاقية والإنسانية لثقافة يحددها الفائزون والخاسرون.

اشتهر ستان بأدواره في فيلم Pam & Tommy - الذي قام فيه ببطولة دور عازف الطبول Mötley Crüe Tommy Lee - وأدواره في Captain America، وغيرها.










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