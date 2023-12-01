سيباستيان ستان يلعب دور دونالد ترامب فى شبابه بفيلم جديد

(MENAFN
- Youm7) سيلعب الممثل العالمى سيباستيان ستان دورالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شبابه، في فيلم جديد سيطرح تحت اسم The Apprentice، وفقًا لتقرير Deadline Hollywood، سيلعب ستان دور البطولة إلى جانب نجم Succession الممثل العالمى جيريمي سترونج وماريا باكالوفا في الفيلم.
سيلعب سترونج دور المحامي سيئ السمعة روي كوهن بينما تلعب باكالوفا نسخة شابة من زوجة ترامب الأولى، إيفانا.
سيباستيان ستان ودونالد ترامب
فيلم The Apprentice
من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الأسبوع وفقًا لموقع Deadline Hollywood، يقوده المخرج الإيراني الحائز على جائزة كان، علي عباسي، والمعروف بفيلمه Holy Spider.
يقال إن The Apprentice سيكون "استكشافًا للقوة والطموح في عالم يسوده الفساد والخداع"،
قصة ترسم أصول سلالة أمريكية، ومليء بشخصيات مختلفة ومعروفة وكبيرة، ويكشف عن التكلفة الأخلاقية والإنسانية لثقافة يحددها الفائزون والخاسرون.
اشتهر ستان بأدواره في فيلم Pam & Tommy - الذي قام فيه ببطولة دور عازف الطبول Mötley Crüe Tommy Lee - وأدواره في Captain America، وغيرها.
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