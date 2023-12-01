ذكرى رحيل سامية جمال.. فراشة السينما وصاحبة أنجح زواج من رشدى أباظة

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى رحيل أحد أهم الفنانات سامية جمال التى ولدت يوم 5 مارس من عام 1924، ورحلت عن عالمنا زى النهارده الـ 1 من ديسمبر 1994بعدما تركت بصمة كبيرة في عالم السينما سواء بموهبتها التمثيلية أو رقصاتها التي كانت جزأ لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية.

وربما لا يعلم كثيرون أن اسمها الحقيقى "زينب خليل إبراهيم محفوظ"، وقد ولدت فى إحدى القرى التابعة لمحافظة بنى سويف، وكان آخر أعمالها فيلم "الشيطان والخريف".





سامية جمال





وبعيداً عن السينما تعتبر سامية جمال أشهر زيجة في حياة الفنان الراحل رشدى أباظة، نظراً لأنها الوحيدة التي عاشت معه فترة طويلة، لما اشتهر عنه من زيجاته القصيرة، باستثناء سامية جمال التي استمرت زيجتهما لمدة 17 عاما.

وربما لا يعرف كثيرون أن سامية جمال أحبت شخصا آخر قبل زواجها من رشدي أباظة وهو الراحل فريد الأطرش، التي اعترفت أنه هو حبها الوحيد التي أحببته لمدة 8 سنوات .

سامية جمال فى أوائل السبعينيات اعتزلت الأضواء والفن، ثم عادت مرة أخرى للرقص فى منتصف الثمانينيات، لكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها فى 1 ديسمبر عام 1994.



