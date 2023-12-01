محمد ناصر عن دوره فى ورق التوت: احتكاكى بالشارع أفادنى وسعيد بالنجاح

MENAFN - Youm7) أعرب الفنان محمد ناصر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل "ورق التوت" بشخصية سليم، مشيرًا أنه عرض عليه الدور بعد مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول" مع المخرج حسام على.

وقال محمد ناصر في تصريح لـ "اليوم السابع": "اتخضيت أول ما الشخصية اتعرضت عليا، وقعدت فترة شايل الهم، وبقول إزاي هعمل دا، وكنت خائفا جدا لأنها شخصية وقالب جديد عليا"



وعن استعداده لشخصية سليم، أوضح: "كنت بذاكر مع مصطفى منصور (منير)، لأننا أصدقاء من قبل المسلسل لساعات طويلة، وقعدنا على الشخصية"، مضيفا أنه تدرب وتمرن على الشخصية كثيرا، فهي من أكثر الشخصيات التي أخذت وقتا طويلا فى التصوير .

محمد ناصر في مسلسل "ورق التوت"





كما أشار أن احتكاكه الدائم بالشارع أفاده في التدرب على الشخصية، موضحا: "وكنت بشوف أنهي ليفل ألعب فيه، فسليم بعد هروبه احتك بالشارع عشان يحصن نفسه من غير والده، وكنت بحاول أشوف الوسط لأن دا أصعب".

يذكرأن مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال،

محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

محمد ناصر على بوستر مسلسل ورق التوت