اعرفي شكل وطول الأظافر الأفضل لكِ حسب مهامك اليومية

MENAFN - Youm7) تحتار الكثير من الفتيات عندما تجلس أمام المتخصصة لتشكيل أظافرها بشكل مميز، وذلك بعد أن تعرض عليها الكثير من الأشكال والأطوال التي يمكن تنفيذها، ولكن يبقى الاختيار صعبا، وذلك لعدم معرفتها بالشكل المناسب ليدها أو أصابعها تحديداً، حيث يعد شكل الأظافر وطولها من أكثر الجوانب التي يمكن ملاحظتها بسرعة في أظافرك، واختيار الشكل والطول الذي يكمل أسلوبك الشخصي لا تقل أهمية عن لون طلاء الأظافر الذي تختارينه، وذلك بالإضافة إلى أن اختيار الأظافر يجب أن يكون متناسبا مع استخداماتك اليومية ليدك، ولذا نستعرض الطريقة الصحيحة لمعرفة اختيار شكل وطول الأظافر وفقا لما نشره موقع "leaf".

اظافر حسب المهام اليومية

يجب وضع في الاعتبار نمط حياتك، هل أنتٍ لا تستخدمين يدك في مهام شاقة فيمكنك اختيار الطول الذي يناسبك، أم تستخدمين يدك طوال الوقت بشكل متكرر، ودون حماية، فهنا يجب أن تكون أظافرك أقصر.

حسب الشكل

هناك خمسة أشكال أساسية للأظافر: منها: المربعة، والبيضاوية، وسكوفالية، ودائرية ، فتعتبر الأطراف المربعة جذابة إذا كان لديك أظافر عريضة أو أصابع رفيعة أو طويلة، أما أشكال الأظافر البيضاوية وسكوفالية فهي من الأشكال الجذابة، المناسبة للكثير أصحاب الأصابع الطويلة والثمينة، أما الأظافر المستديرة هي الشكل الأكثر تحفظا للأظافر، حيث إنها ذات مظهر جيد لأولئك الذين يحافظون على أظافرهم قصيرة، وصاحبات الأظافر اللوزية أو المدببة لا تناسب أولئك الذين يستخدمون أصابعهم بشكل متكرر، لأنها تضعف الظفر.

الأظافر تحجيم الظافر

عند طلب أظافرك، فإن أحد الخيارات الرائعة المتوفرة هو القدرة على اختيار حجم الظفر المناسب لك، لذا، إذا كنتٍ تتسائلين "كيف أعرف المقاسات التي أحتاجها، هناك طريقة بسيطة لقياس أظافرك ومعرفة ذلك، فكل ما تحتاجينه، شريطا لاصقا يتم وضعه على الأظافر لمعرفة عرض أكبر جزء فيه، الخطوة الثانية، باستخدام قلم، ضعي علامة على الشريط عند أوسع نقطة على جانبي الظفر، الخطوة الثالثة قومي بإزالة الشريط واستخدم المسطرة لقياس المسافة بين العلامتين بالمليمتر، مع تكرار تلك الخطوة مع باقي أظافرك، مع التأكد من كتابة قياساتك بالمليمتر.

ومن ثم عليك بالاعتماد على الطول وفقا للتالي:

ستكون المقاسات بالتدريج 18 مليا مقاس 0، أو 16 مليا مقاس 1، أو 15 ملي مقاس 2,14 ملي مقاس 3، أو 13 مليا مقاس 4، أو 12 مليا مقاس 5، أو 11 مليا مقاس 6، أو 10 ملي مقاس 7، أو 9 ملي مقاس 8، أو 8 ملي مقاس 9.

تنظيف الاظافر



