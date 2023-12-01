اعرفي شكل وطول الأظافر الأفضل لكِ حسب مهامك اليومية

(MENAFN
- Youm7) تحتار الكثير من الفتيات عندما تجلس أمام المتخصصة لتشكيل أظافرها بشكل مميز، وذلك بعد أن تعرض عليها الكثير من الأشكال والأطوال التي يمكن تنفيذها، ولكن يبقى الاختيار صعبا، وذلك لعدم معرفتها بالشكل المناسب ليدها أو أصابعها تحديداً، حيث يعد شكل الأظافر وطولها من أكثر الجوانب التي يمكن ملاحظتها بسرعة في أظافرك، واختيار الشكل والطول الذي يكمل أسلوبك الشخصي لا تقل أهمية عن لون طلاء الأظافر الذي تختارينه، وذلك بالإضافة إلى أن اختيار الأظافر يجب أن يكون متناسبا مع استخداماتك اليومية ليدك، ولذا نستعرض الطريقة الصحيحة لمعرفة اختيار شكل وطول الأظافر وفقا لما نشره موقع "leaf".
اظافر حسب المهام اليومية
يجب وضع في الاعتبار نمط حياتك، هل أنتٍ لا تستخدمين يدك في مهام شاقة فيمكنك اختيار الطول الذي يناسبك، أم تستخدمين يدك طوال الوقت بشكل متكرر، ودون حماية، فهنا يجب أن تكون أظافرك أقصر.
حسب الشكل
هناك خمسة أشكال أساسية للأظافر: منها: المربعة، والبيضاوية، وسكوفالية، ودائرية ، فتعتبر الأطراف المربعة جذابة إذا كان لديك أظافر عريضة أو أصابع رفيعة أو طويلة، أما أشكال الأظافر البيضاوية وسكوفالية فهي من الأشكال الجذابة، المناسبة للكثير أصحاب الأصابع الطويلة والثمينة، أما الأظافر المستديرة هي الشكل الأكثر تحفظا للأظافر، حيث إنها ذات مظهر جيد لأولئك الذين يحافظون على أظافرهم قصيرة، وصاحبات الأظافر اللوزية أو المدببة لا تناسب أولئك الذين يستخدمون أصابعهم بشكل متكرر، لأنها تضعف الظفر.
الأظافر تحجيم الظافر
عند طلب أظافرك، فإن أحد الخيارات الرائعة المتوفرة هو القدرة على اختيار حجم الظفر المناسب لك، لذا، إذا كنتٍ تتسائلين "كيف أعرف المقاسات التي أحتاجها، هناك طريقة بسيطة لقياس أظافرك ومعرفة ذلك، فكل ما تحتاجينه، شريطا لاصقا يتم وضعه على الأظافر لمعرفة عرض أكبر جزء فيه، الخطوة الثانية، باستخدام قلم، ضعي علامة على الشريط عند أوسع نقطة على جانبي الظفر، الخطوة الثالثة قومي بإزالة الشريط واستخدم المسطرة لقياس المسافة بين العلامتين بالمليمتر، مع تكرار تلك الخطوة مع باقي أظافرك، مع التأكد من كتابة قياساتك بالمليمتر.
ومن ثم عليك بالاعتماد على الطول وفقا للتالي:
ستكون المقاسات بالتدريج 18 مليا مقاس 0، أو 16 مليا مقاس 1، أو 15 ملي مقاس 2,14 ملي مقاس 3، أو 13 مليا مقاس 4، أو 12 مليا مقاس 5، أو 11 مليا مقاس 6، أو 10 ملي مقاس 7، أو 9 ملي مقاس 8، أو 8 ملي مقاس 9.
تنظيف الاظافر
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