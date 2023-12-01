طريقة عمل الزلابية في المنزل بمكونات بسيطة.. طعمها لذيذ وسهلة التحضير

(MENAFN
- Youm7) تعتبر الزلابية من الحلوي الشرقية
التي يفضل الكثير تناول طوال العام وخاصة في الشتاء، حيث يفضل البعض تناولها ساخنة، حتى تساعدهم على الشعور بالدفء، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الزلابية على طريقة الشيف مي صيام بمكونات خفيفة.
طريقة عمل الزلابية: المكونات:
كوب ونصف لبن بودرة .
كوب دقيق.
نصف كوب زبدة أو سمن.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
ماء للعجن.
طريقة عمل الزلابية:
اخلطي الدقيق واللبن والبيكنج بودر معاً.
ثم ضيفي السمن مع تقليب الخليط وعجنه جيداً.
ثم ضيفي الماء تدريجيًا حتي تصبح عجينة لينة متماسكة حتى تستطيعين تشكيلها لكرات.
ثم تترك العجينة لترتاح 10 دقائق.
ثم تشكيل العجينة لكرات و تحمر في زيت غزير حتي يصبح لونها ذهبي.
ثم قومي برش الشربات أو السكر البودرة
.
طريقة تحضير الشربات:
ضعي إناء علي النار به كوبين سكر وكوب ماء و يترك حتي يغلي على
النار لمدة
7 دقائق، ثم إضافة فانيليا و إطفاء النار.
زلابية
طريقة عمل الزلابية
MENAFN01122023000132011024ID1107520743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.