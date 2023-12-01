طريقة عمل الزلابية في المنزل بمكونات بسيطة.. طعمها لذيذ وسهلة التحضير

MENAFN - Youm7) تعتبر الزلابية من الحلوي الشرقيةالتي يفضل الكثير تناول طوال العام وخاصة في الشتاء، حيث يفضل البعض تناولها ساخنة، حتى تساعدهم على الشعور بالدفء، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الزلابية على طريقة الشيف مي صيام بمكونات خفيفة.





طريقة عمل الزلابية: المكونات:

كوب ونصف لبن بودرة .

كوب دقيق.

نصف كوب زبدة أو سمن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ماء للعجن.





طريقة عمل الزلابية:

اخلطي الدقيق واللبن والبيكنج بودر معاً.

ثم ضيفي السمن مع تقليب الخليط وعجنه جيداً.

ثم ضيفي الماء تدريجيًا حتي تصبح عجينة لينة متماسكة حتى تستطيعين تشكيلها لكرات.

ثم تترك العجينة لترتاح 10 دقائق.

ثم تشكيل العجينة لكرات و تحمر في زيت غزير حتي يصبح لونها ذهبي.

ثم قومي برش الشربات أو السكر البودرة

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طريقة تحضير الشربات:

ضعي إناء علي النار به كوبين سكر وكوب ماء و يترك حتي يغلي على

النار لمدة

7 دقائق، ثم إضافة فانيليا و إطفاء النار.

زلابيةطريقة عمل الزلابية























