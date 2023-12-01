أبراج تستطيع العمل بمختلف مجالات الهندسة.. أبرزهم الجوزاء والحوت

(MENAFN
- Youm7)
يختار كل شخص مهنته حسب هدفه الذى يحلم بتحقيقه على أرض الواقع، وخاصة مجال الهندسة الذى يحتاج إلى الكثير من التركيز والميل للعلوم الرياضية، والاهتمام بالعمل والحرص على إتقانه ونستعرض في هذا التقرير بعض الأبراج الفلكية التي يعتقد أنها تتصف بالعديد من الصفات التي تؤهلها للعمل بهذا المجال، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تستطيع العمل بمجال الهندسة
برج الجوزاء
يتمتع مولود برج الجوزاء منذ صغره بجميع الخصائص التي تشير إلى امتلاكه مقومات المهندس اللامع، فهو يفضل قضاء وقته في التخطيط لما يقدم عليه طوال الوقت، كما يتمتع بالهدوء والذكاء وتنفيذ كل شيء بحكمة كما لا يتسرع في أي خطوة يخطوها، لذلك فهو موهوب في مجال الهندسة الذى يحتاج للكثير من التركيز والانتباه.
العمل بمجال الهندسة
برج الحمل
يبحث برج الحمل دائماً عن الإثارة والمغامرة التي تجعله يشعر بالسعادة لذلك يجد نفسه في المهن المثيرة والتي يكتشف فيها كل جديد ومختلف أو تجعله يصنع أشياء فنية مبدعة، وهذا يوفره له مجال الهندسة، الذى يتيح له المجال للتعبير عن إبداعه ومواهبه، كما يحتاج هذا المجال المزيد من الصبر والاجتهاد وهذا يتوفر في مولود برج الحمل.
مجموعة من العاملين بمجال الهندسة
برج الحوت
يمكن أن يكون مولود برج الحوت مهندسًا ناجحًا، وذلك لاهتمامه بأدق التفاصيل، كما يميل للعيش في الخيال لبعض الوقت، الأمر الذى يساعده على التخطيط وإبتكار تصميمات مختلفة ومتنوعة، لذلك فهو من المهندسين المميزين في مجال الهندسة.
مهندسة
برج الأسد
يتسم مولود برج الأسد بالذكاء والاجتهاد في العمل، وهذه الصفات تتوافق مع المهندس الناجح في مجاله، كما يتسم بالفضول الدائم والتعطش للمعرفة، ويستطيع تحديد هدفه، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة.
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