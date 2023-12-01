أحجار مناسبة للجميع ينصح بارتدائها.. الأباتيت للإبداع

MENAFN - Youm7) هناك المئات من الأحجار الكريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، وفوائدها، ومن يحب الأحجار الكريمة يتمنى اقتناء واحدة من كل نوع للحصول على فوائدها سواء الصحية أو النفسية، ونستعرض فى هذا التقرير، مجموعة منالأحجار الكريمةوالفوائد التى يعتقد أنها تعود على الإنسان منها، وذلك وفقا لما نشرة موقع "centreofexcellence".

احجار كريمة العقيق والامازونيت للشجاعة

يعود هذان الحجران على من يرتديهما بالشعور بالشجاعة والجراءة، فالعقيق يساعد في محاربة اللامبالاة، ويجعلك تتألق بشكل أكثر إشراقا ويغرس الإيمان بقدراتك، أما الامازونيت يعرف باسم "حجر الأمل"، فهو يحقق التوازن وسط الفوضى. يسمح لك هذا التوازن بالشعور بالشجاعة.

الأباتيت وحجر الدم لقوة الإبداع

يعتبر حجر الأباتيت صديقاً لحل المشكلات المبدعين، مما يمنحك الوضوح للعثور على المسار الذي تحتاج إلى اتباعه، كما أنه يساعد في إدارة الوقت، مما يساعدك على الاستفادة بكفاءة من مصدر إبداعك، أما حجر الدم فيسمى "حجر المحارب" الذي يشجع الجرأة ووضوح الهدف، ويرتبط أيضا بالحلم وتحقيق الأهداف.

الاحجار الكريمة سبج أسود والزمرد للاستقرار والتركيز

يساعد حجر السبج الأسود للوصول إلى الاستقرار، كما أنه يتمتع بقوة كبيرة لإزالة العقبات في الحياة وإرشادك إلى فرص جديدة، أما الزمرد فهو حجر التجلي والتناغم والحكمة، أداة مفيدة عندما تحاول تشديد تركيزك على ما تريده حقا، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة.

الأباتيت الأزرق وفلوريت للتحفيز

يتميز الأباتيت الأزرق بقدرته على مساعدتك على تبني طرق جديدة للنجاح، وتمكين الخيارات الإيجابية وجذب الأخبار الجيدة، كما أنه يزيد من تركيزك و تفكيرك، مما يمنحك الرؤية والتصميم لتحقيق طموحاتك، أما الفلوريت يشتهر بإعطائك الإبداع الذي تحتاجه لتحقيق وتنفيذ أفكار جديدة، عندما تشعر بالإحباط.

طاقة الاحجار الكريمة



