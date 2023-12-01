أحجار مناسبة للجميع ينصح بارتدائها.. الأباتيت للإبداع

(MENAFN
- Youm7) هناك المئات من الأحجار الكريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، وفوائدها، ومن يحب الأحجار الكريمة يتمنى اقتناء واحدة من كل نوع للحصول على فوائدها سواء الصحية أو النفسية، ونستعرض فى هذا التقرير، مجموعة من
الأحجار الكريمة
والفوائد التى يعتقد أنها تعود على الإنسان منها، وذلك وفقا لما نشرة موقع "centreofexcellence".
احجار كريمة العقيق والامازونيت للشجاعة
يعود هذان الحجران على من يرتديهما بالشعور بالشجاعة والجراءة، فالعقيق يساعد في محاربة اللامبالاة، ويجعلك تتألق بشكل أكثر إشراقا ويغرس الإيمان بقدراتك، أما الامازونيت يعرف باسم "حجر الأمل"، فهو يحقق التوازن وسط الفوضى. يسمح لك هذا التوازن بالشعور بالشجاعة.
الأباتيت وحجر الدم لقوة الإبداع
يعتبر حجر الأباتيت صديقاً لحل المشكلات المبدعين، مما يمنحك الوضوح للعثور على المسار الذي تحتاج إلى اتباعه، كما أنه يساعد في إدارة الوقت، مما يساعدك على الاستفادة بكفاءة من مصدر إبداعك، أما حجر الدم فيسمى "حجر المحارب" الذي يشجع الجرأة ووضوح الهدف، ويرتبط أيضا بالحلم وتحقيق الأهداف.
الاحجار الكريمة سبج أسود والزمرد للاستقرار والتركيز
يساعد حجر السبج الأسود للوصول إلى الاستقرار، كما أنه يتمتع بقوة كبيرة لإزالة العقبات في الحياة وإرشادك إلى فرص جديدة، أما الزمرد فهو حجر التجلي والتناغم والحكمة، أداة مفيدة عندما تحاول تشديد تركيزك على ما تريده حقا، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة.
الأباتيت الأزرق وفلوريت للتحفيز
يتميز الأباتيت الأزرق بقدرته على مساعدتك على تبني طرق جديدة للنجاح، وتمكين الخيارات الإيجابية وجذب الأخبار الجيدة، كما أنه يزيد من تركيزك و تفكيرك، مما يمنحك الرؤية والتصميم لتحقيق طموحاتك، أما الفلوريت يشتهر بإعطائك الإبداع الذي تحتاجه لتحقيق وتنفيذ أفكار جديدة، عندما تشعر بالإحباط.
طاقة الاحجار الكريمة
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