كبار السن وذوو الإعاقة يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 تلبية لنداء الوطن

MENAFN - Youm7) يحرص المصريون دائماً على تلبية نداء الوطن، لذلك عندما انطلق قطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، فى سفارات مصر بآسيا، خاصة فى اليابان والصين والكوريتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى فتح باب التصويت فى سفارات مصر فى هونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايوان والفلبين فى التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حرصوا على الذهاب إلى هناك للإدلاء بأصواتهم لإدراكهم أهمية الاستحقاق الانتخابي.

استقبلت سفارة جمهورية مصر العربية فى الصين عدداً كبيراً من المواطنين المصوتين في الانتخابات الرئاسية، وذلك فى التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، والثالثة بتوقيت مصر، وبعد انتهاء السفارة من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المواطنين المقيمين في الصين.

واستقبلت السفارة في طوكيو اليوم المواطنين المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعاودت السفارة دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوميّ 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة 9 ص وحتى 9 م بتوقيت طوكيو للإدلاء، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، كما أنطلق قطار الإنتخابات فى السفارات المصرية حول العالم.

وأنطلق العرس الانتخابى أيضاً فى السفارات المصرية بالدول العربية، مثل السعودية والكويت وحرص عدد كبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، فكبار السن لم تمنعهم شيخوختهم في الذهاب للمشاركة في الانتخابات، بل حملوا أعلام مصر وذهبوا إلى السفارة المصرية في الدولة التي يعيشون بها للإدلاء بأصواتهم، كما حرص ذوى الإعاقة على الذهاب على الكراسى المتحركة وهم سعداء لتلبية نداء الوطن، ويحملون بأيديهم علم مصر، واصطحب الأباء أطفالهم ليشاهدوا العرس الانتخابى حتى يتعلموا ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما حرصت السيدات على الحضور مثلها مثل الرجال ليشاركوا في الانتخابات في مشهد يعبر عن مدى المصريون لوطنهم.

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