كبار السن وذوو الإعاقة يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 تلبية لنداء الوطن

(MENAFN
- Youm7) يحرص المصريون دائماً على تلبية نداء الوطن، لذلك عندما انطلق قطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، فى سفارات مصر بآسيا، خاصة فى اليابان والصين والكوريتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى فتح باب التصويت فى سفارات مصر فى هونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايوان والفلبين فى التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حرصوا على الذهاب إلى هناك للإدلاء بأصواتهم لإدراكهم أهمية الاستحقاق الانتخابي.
استقبلت سفارة جمهورية مصر العربية فى الصين عدداً كبيراً من المواطنين المصوتين في الانتخابات الرئاسية، وذلك فى التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، والثالثة بتوقيت مصر، وبعد انتهاء السفارة من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المواطنين المقيمين في الصين.
واستقبلت السفارة في طوكيو اليوم المواطنين المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعاودت السفارة دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوميّ 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة 9 ص وحتى 9 م بتوقيت طوكيو للإدلاء، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، كما أنطلق قطار الإنتخابات فى السفارات المصرية حول العالم.
وأنطلق العرس الانتخابى أيضاً فى السفارات المصرية بالدول العربية، مثل السعودية والكويت وحرص عدد كبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، فكبار السن لم تمنعهم شيخوختهم في الذهاب للمشاركة في الانتخابات، بل حملوا أعلام مصر وذهبوا إلى السفارة المصرية في الدولة التي يعيشون بها للإدلاء بأصواتهم، كما حرص ذوى الإعاقة على الذهاب على الكراسى المتحركة وهم سعداء لتلبية نداء الوطن، ويحملون بأيديهم علم مصر، واصطحب الأباء أطفالهم ليشاهدوا العرس الانتخابى حتى يتعلموا ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما حرصت السيدات على الحضور مثلها مثل الرجال ليشاركوا في الانتخابات في مشهد يعبر عن مدى المصريون لوطنهم.
أبناء الجالية المصرية بالسعودية
أحد المواطنين يدلى بصوته بالإمارات
إقبال على الإنتخابات
المصريون يدلون بأصواتهم فى عمان
طفلة مع والدها فى الكويت
طوابير الجالية المصرية بالكويت
طوابير أمام اللجان
عائلة تشارك فى الإنتخابات
مسنة تشارك فى الإنتخابات بالكويت
مسنة مصرية بالكويت تشارك فى الإنتخابات
مصريون بالسعودية يشاركون فى الإنتخابات
مواطنون يشاركون فى الإنتخابات بالكويت
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