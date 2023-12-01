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تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بـ5256 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر

12/1/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Youm7) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، الموقف التنفيذي لـ 5256 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين " محور متوسطي الدخل " بالمدينة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من عدد 219 عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (100 - 100- 120 م٢)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.





عمارة بحدائق أكتوبر




وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.



وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.





عمارة بحدائق أكتوبر




وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة " الداون تاون ".



وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، كما أشاد بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.





تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر لمشروع سكن كل المصريين




ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن أنه تم البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع والتي تشمل (مدارس - حضانات - أسواق تجارية – ملاعب - ..)، وذلك ليتم الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.



وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، إنه تم تسليم 2 حضانة بمشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي جنوب منطقة إبني بيتك 7، وكذا الحضانة الكائنة بمنطقة 390 فدانا، لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وذلك بحضور لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المهندس محمد فوزي.





وحدات سكن كل المصريين




أضاف " مصطفى " أنه سوف يتم استكمال تسليم باقي الحضانات والمشروعات الخدمية بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة خلال الفترة القادمة، لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.












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